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نائب محافظ الجيزة يبحث تطوير المنطقتين الصناعيتين بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط

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  • نائب محافظ الجيزة يبحث تطوير المنطقتين الصناعيتين بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط 1/2
  • نائب محافظ الجيزة يبحث تطوير المنطقتين الصناعيتين بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة أجتماعا بديوان عام المحافظة لبحث تطوير منطقتي الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف وجرزا بمركز العياط وتحويلهم إلى مناطق صناعية تتمتع بكافه خدمات البنية التحتية اللازمة لتصبح مناطق متكاملة الخدمات، وذلك في أطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.

وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار 
بالنهوض بالمناطق الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير بيئة تشغيل آمنه وجاذبة للمستثمرين  من خلال تحسين البنية التحتية.

جاء ذلك بحضور المهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمهندس محمود فوزي رئيس جهاز الاشراف علي المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة والمهندس عبدالله حسين رئيس جهاز المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد والمهندس  علي اليماني رئيس جهاز المنطقة الصناعية بجرزا والمهندس عصام ابو العلا رئيس جهاز شبكات مركز معلومات المرافق بالمحافظة وممثلي المكتب الاستشاري.

حيث تناول الاجتماع مناقشة الاحتياجات الأساسية للبدء في تنمية المنطقتين فور انتهاء الدراسات الحالية التي يجريها أحد المكاتب الاستشارية لترفيق المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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