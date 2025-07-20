السيسي يشيد بمساعي ترامب لوقف إطلاق النار في غزة ويبحث تعزيز التعاون العسكري مع واشنطن

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 20 يوليو 2025، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما في المجالين العسكري والأمني، في ضوء التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

السيسي يثمّن تحيات ترامب ويشيد بجهوده تجاه غزة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق كوريلا نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما قدّره الرئيس المصري، مشددًا على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وحرصهما المتبادل على استمرار التنسيق في مختلف الملفات.

كما أشاد الرئيس السيسي بمساعي الرئيس ترامب الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، مؤكدًا أهمية تلك الجهود في دعم الاستقرار وإحياء مسار السلام.

مصر تواصل جهودها لتحقيق تهدئة شاملة في غزة

خلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في بذل الجهود المكثفة لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة الإسراع في استئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وضمان حماية المدنيين، والعمل على استعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

كما تم التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، خاصة في ظل التصعيد في غزة، وضرورة استمرار التعاون المصري الأمريكي لدعم الأمن الإقليمي والدولي.