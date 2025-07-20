نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري.. وينقل له تحيات ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 20 يوليو 2025، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة الأمريكية لدى القاهرة، هيرو مصطفى.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق كوريلا نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما ثمّنه الرئيس، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتاريخ التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الدفاعي والأمني.

بحث تطوير التعاون العسكري والتنسيق الأمني بين البلدين

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وواشنطن، لا سيما في الجوانب العسكرية والأمنية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المشترك في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التشاور بين الجانبين لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التزام مصر بدورها المحوري في حفظ الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف.