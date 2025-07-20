قائد القيادة المركزية الأمريكية ينقل تحيات ترامب للرئيس السيسي خلال زيارته للقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 20 يوليو 2025، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في لقاء عسكري ودبلوماسي رفيع، حضره الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة الأمريكية لدى القاهرة هيرو مصطفى.

وخلال اللقاء، نقل الفريق كوريلا إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لفتة تعبّر عن متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

وقد ثمّن الرئيس السيسي هذه التحية، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وخاصة التعاون الدفاعي والأمني.

السيسي يشيد بالشراكة المصرية الأمريكية في حفظ الأمن الإقليمي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد بحث تطورات التعاون العسكري المشترك بين مصر والولايات المتحدة، والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية ذات الأولوية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.