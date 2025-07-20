نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال زيارة رسمية للقاهرة.

وجاء اللقاء بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر.



مصر والولايات المتحدة.. شراكة استراتيجية ممتدة

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات العسكرية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، حيث تؤدي القيادة المركزية الأمريكية دورًا محوريًا في تنسيق التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات، وتعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.



تأكيد على الشراكة وتعزيز التعاون العسكري



من المتوقع أن يتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي، ومناقشة التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض جهود القوات المسلحة المصرية في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.