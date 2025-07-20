نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبو الغيط يُشيد بمواقف مصر الحكيمة تجاه قضايا الشرق الأوسط ودورها في دعم الاستقرار العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، في لقاء تناول القضايا والأزمات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق تسوية شاملة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأزمة الفلسطينية، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار المساعي المصرية-القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحول دون تهجيره أو المساس بقضيته.





استعراض تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان

كما ناقش اللقاء المستجدات في كل من سوريا وليبيا والسودان، حيث تم التأكيد على دعم الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في هذه الدول، وضرورة تعزيز الحلول السياسية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية بها.





ملفات الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على طاولة المباحثات

وتناول اللقاء أيضًا القضايا الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وأهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر، لما له من انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العربي، وعلى استقرار الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية.





الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بدعم الجامعة العربية والعمل العربي المشترك

وخلال اللقاء، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على التزام مصر الثابت بدعم جامعة الدول العربية، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأهمية الدور المحوري للجامعة في تنسيق العمل العربي المشترك، وتعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات المعقدة وغير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.





أبو الغيط: المواقف المصرية تعكس حكمة سياسية واستراتيجية لضمان استقرار المنطقة

من جانبه، ثمّن أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، المواقف المصرية الرصينة والحكيمة تجاه مختلف قضايا المنطقة، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تلعبه مصر في استعادة الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وأكد أن دعم مصر لحل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية يمثل حجر الأساس لضمان سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية الدور المصري في قيادة جهود عربية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.