نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بدعم جامعة الدول العربية وتعزيز العمل العربي المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا العربية الراهنة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والوضع في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات متفاقمة.

مصر وقطر تبذلان جهودًا مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع قطر، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

كما تطرق اللقاء إلى المساعي الحثيثة الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على صون حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره أو المساس بقضيته العادلة.



مناقشة أزمات سوريا وليبيا والسودان

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات شملت كذلك آخر المستجدات في كل من سوريا وليبيا، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان، في ظل الجهود الجارية لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول التي تواجه صراعات داخلية وأزمات ممتدة.

أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي في دائرة النقاش

كما تم التطرق إلى الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وأهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر، لما يمثله من أهمية استراتيجية في الأمن الإقليمي والدولي، ولضمان استقرار التجارة والملاحة البحرية.

موقف مصري ثابت ودعم شامل لجامعة الدول العربية

وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس السيسي التزام مصر الراسخ بدعم جامعة الدول العربية، مشددًا على إيمان الدولة المصرية العميق بدور الجامعة المحوري في تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أهمية توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات المعقدة وغير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الدول العربية وسلامة شعوبها.