نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل أبو الغيط لبحث تطورات غزة والقضايا العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بمقر رئاسة الجمهورية، في إطار متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



تطورات غزة والضفة في صدارة المباحثات

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء ركّز بشكل خاص على آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأشار إلى أن الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع قطر كانت محورًا رئيسيًا للنقاش، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، الذين يعانون من حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء.

موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد ضرورة صون حقوق الفلسطينيين ومنع تهجيرهم أو المساس بقضيتهم العادلة، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.



تعزيز العمل العربي المشترك



كما بحث الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وخاصة في ظل الأزمات المتشابكة التي تعصف بعدد من الدول العربية، وضرورة دعم مسارات الحل السياسي والحفاظ على وحدة واستقرار الدول العربية.



