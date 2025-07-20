الرئيس السيسي يوجه بضم أسرة المهندس شهيد عملية حركة "حسم" الإرهابية لقائمة مستحقي التكريم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 يوليو 2025 02:40 مساءً - وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، الذي استشهد متأثرًا بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم"، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، إلى قائمة مستحقي التكريم وفقًا للضوابط المعمول بها في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويأتي هذا التوجيه الرئاسي تأكيدًا لنهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا بسبب العمليات الإرهابية، ويعكس الدعم المستمر الذي يوليه الرئيس لأسر الشهداء والمصابين في مختلف أنحاء الجمهورية.