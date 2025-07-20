الداخلية: مقتل عنصرين من حركة حسم فى تبادل لإطلاق النار ببولاق الدكرور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 يوليو 2025 01:36 مساءً - الداخلية: قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية تخطط لمعاودة إحياء نشاطها الداخلية: حركة حسم أعدت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية الداخلية: "الأمن الوطنى" تمكن من تحديد قيادات حسم القائمين على مخطط استهداف منشآت أمنية واقتصادية



استمرارا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع حركة حسم "الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدي الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية، لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدي الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

وتمكن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية من تحدد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط وهم كل من:

يحيي السيد إبراهيم محمد موسي / أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا "الإعدام في القضية رقم 7122/261/2016 جنايات قسم النزهة / اغتيال النائب العام – السجن المؤبد في القضية رقم 6607 / 2022 جنايات قسم الشروق / محاولة استهداف عدد من الشخصيات العامة، السجن المؤد في القضية 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة.

محمد رفيق إبراهيم مناع / محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 1390 / 2020 جنايات النزهة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.

علاء علي علي السماحي محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق - السجن المؤبد في القضية رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر / استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 64/2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة- السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق).

على محمود محمد عبد الونيس/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق- السجن 15 عاما في القضية رقم 4459/2015 جنايات حلوان/ كتائب حلوان- السجن 10 أعوام في القضية رقم 123/2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

تم في اطار التعامل مع تلك المعلومات رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى احمد محمد عبد الرازق احمد غنيم/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في القضية 479/2018 جنايات مركز أبو كبير/ استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية- المؤبد في القضية رقم 3321/2016 جنايات مركز أبو كبير/ اغتيال أمين شرطة/ على امين، من قوة قطاع الأمن الوطني- السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق)، تم رصد تسلله للبلاد بطريقة غر شرعية عبر الدروب الصحراوية واتخاذه من احدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرا لاختبائه/ تمهيدا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي/ إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر (مطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 1126/2025- محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

تم عقب استئذان نيابة امن الدولة العليا مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، اللذين بادرا بإطلاق الاعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، مما دفعها للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل اطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة متأثرا بإصابته نتيجة اطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن، وتم اخطار نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت مباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لمخططات جماعة الاخوان الإرهابية، والداعمين لها، والتي تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.