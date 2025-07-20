نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير حكومي: مصر أصبحت وجهة جاذبة لتجميع السيارات بدعم من استقرار الاقتصاد والسياسات الصناعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في صناعة السيارات، بعد أن أصبحت سوقًا جاذبة للاستثمارات في مجال تجميع السيارات، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة فيتش الأمريكية.

وأوضح المركز أن التقرير يأتي ضمن سلسلة من التحليلات التي يجريها باستمرار لرصد موقف مصر في المؤشرات الدولية، وتحليل السياسات الدولية ذات الصلة، بهدف دعم دوائر اتخاذ القرار بالتوصيات المبنية على بيانات ودراسات علمية.



حوافز حكومية تدفع التوسع في الإنتاج المحلي



وأشار تقرير فيتش إلى أن الاستثمار في تجميع السيارات بمصر يشهد نموًا متسارعًا، بدعم من سياسات حكومية مشجعة واستقرار اقتصادي ملحوظ.

وشملت هذه السياسات إطلاق برنامج وطني جديد لحوافز الإنتاج في مايو 2025، يهدف إلى رفع نسبة المكوّن المحلي من 45% إلى 60%، وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 400 ألف وحدة سنويًا، مع تصدير ربع هذا الإنتاج.

كما يشمل البرنامج تقديم حوافز تصديرية للشركات التي تساهم في توسعة قاعدة التصنيع المحلي.



الشركات العالمية تتوسع في السوق المصرية

وأكدت فيتش أن شركات عالمية مثل نيسان، جنرال موتورز، وستيلانتس تواصل الاستثمار في السوق المصري، إلى جانب شركات صينية كبرى، أبرزها BAIC التي أعلنت شراكة مع شركة ألكان أوتو لتجميع السيارات الكهربائية محليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف وحدة سنويًا.

كذلك أعلنت نيسان خططًا لرفع طاقتها الإنتاجية في مصر إلى 30 ألف وحدة سنويًا، بينما كشفت شركة النصر للسيارات عن استئناف إنتاج الحافلات الصغيرة والحافلات الكهربائية بعد توقف دام 15 عامًا.

مصر تتصدر الاستثمارات في صناعة السيارات إقليميًا

أظهر التقرير أن مصر استحوذت على 28% من إجمالي الاستثمارات المرتبطة بإنتاج السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024، بإجمالي 14 مشروعًا، متقدمة على المغرب، ثاني أكثر الدول جذبًا للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما أشار إلى أن مصر مرشحة لتكون قاعدة إقليمية لصادرات الشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية.

فرص وتحديات أمام الصناعة المحلية

رغم التفاؤل بمستقبل الصناعة، أشار تقرير فيتش إلى وجود تحديات تتعلق بتطوير صناعة المكونات محليًا، وضرورة ضخ استثمارات إضافية في التدريب الفني والتكنولوجي لرفع كفاءة العمالة المحلية.

في المقابل، يمثل التحول نحو السيارات الكهربائية فرصة واعدة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة تنافسية السوق المصرية، لا سيما مع التزام الحكومة بدعم هذا التحول وتطوير البنية التحتية اللازمة له.

منافسة إقليمية في الأفق



نبهت فيتش إلى أن مصر ستواجه منافسة قوية من دول أخرى في شمال إفريقيا مثل المغرب والجزائر، في جذب استثمارات شركات تصنيع المعدات الأصلية، مشيرة إلى أن قوة السياسات الصناعية، والموقع الجغرافي القريب من أوروبا، سيظلان عوامل حاسمة في هذا التنافس.