نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبب الرئيسي وراء تقديم وزيرة البيئة طلب الاستقالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الآخيرة نبأ استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بعد أعلن مجلس الوزراء، عن قرارين من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بقبول استقالتها وتكليف وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بالقيام بمهام وزير البيئة مؤقتًا.

كما أصدر قرارًا آخر بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير البيئة.

وكشف مصدر من وزارة البيئة أن أسباب تقديم الاستقالة ترجع إلى تكليفها بمهام منصب دولي خلال الفترة الأخيرة، عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ياسمين فؤاد (مصر) أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

جاء تعيين ياسمين فؤاد بعد مشاورات مع مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتخلف فؤاد إبراهيم ثياو (موريتانيا) الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لخدمته المتفانية والتزامه المتميز تجاه المنظمة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن ياسمين فؤاد قامت على الصعيد العالمي بدور محوري في العمليات البيئية متعددة الأطراف، حيث شغلت منصب رئيسة المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومبعوثة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بالإضافة إلى المهام البارزة الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.