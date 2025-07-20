نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استقالة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بعد تعيينها في منصب أممي رفيع بالأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بقبول الاستقالة التي تقدمت بها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن تعيينها في منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وفي السياق ذاته، قرر رئيس الوزراء تكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتولي مهام وزارة البيئة مؤقتًا، إلى جانب مسؤولياتها الحالية، لحين تعيين وزير بيئة جديد.

ترقية أممية تعكس مكانة مصر البيئية

تأتي استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد في إطار ترقيتها إلى منصب أممي رفيع، يعكس التقدير الدولي لدورها البارز في إدارة الملفات البيئية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة أن هذا التعيين يُعد تكليلًا لكفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المتميزة، ويعكس الثقة العالمية في الخبرات المصرية، لا سيما في مجال التصدي للتحديات البيئية والمناخية.





مجلس الوزراء يحتفي بالإنجاز ويشيد بالمرأة المصرية

وكان مجلس الوزراء قد احتفل في مايو الماضي باختيار الوزيرة للمنصب الأممي، وأعرب عن سعادته البالغة بهذا التكريم الذي يُعد تتويجًا لجهودها وخبرتها الطويلة في مجال الحوكمة البيئية، والعمل المناخي، والدبلوماسية البيئية الدولية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الوزيرة لعبت دورًا رياديًا في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وأسهمت في دعم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب مشاركتها في ملفات إقليمية ودولية بارزة تتعلق بالتنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.





مدبولي: أداء الوزيرات يعكس صورة مشرفة لمصر دوليًا

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لهذا المنصب يعكس تميّز أداء المرأة المصرية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الوزيرات المصريات قدمن نماذج ناجحة في إدارة الملفات الوطنية، مما جعل لصوتهن صدى عالميًا.

وشدد مدبولي على أن المرأة المصرية تواصل أداء دورها الحيوي كشريك رئيسي في بناء الدولة وتحقيق التنمية ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.