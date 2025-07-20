نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حياة كريمة” تغيّر وجه الريف المصري.. 95% من مشروعات المبادرة تكتمل في الحسينية بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو وثائقي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله ما حققته الدولة المصرية من إنجازات نوعية في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وقد شهدت المبادرة تحركًا شاملًا وسريعًا من مختلف مؤسسات الدولة لتوفير خدمات أساسية، وتطوير البنية التحتية داخل التجمعات الريفية، وهو ما ساهم في تغيير شامل في حياة الملايين من المواطنين.

مدينة الحسينية بالشرقية نموذجًا للتنمية المتكاملة

ركز الفيديو على مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية كنموذج واقعي ومؤثر لما أحدثته “حياة كريمة” من تحولات تنموية.

وأوضح المهندس محمد العوضي، رئيس المركز، أن المبادرة شملت تنفيذ 907 مشروعات متنوعة ضمن المرحلة الأولى، موزعة على 41 قرية، حيث تم إنشاء محطات مياه شرب، ومجمعات زراعية وحكومية، ووحدات صحية، ومدارس، وتطوير الطرق، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية التحتية بشكل غير مسبوق.

مؤشرات نجاح واضحة.. 95% من مشروعات الحسينية تم الانتهاء منها

من جهته، أكد الدكتور أحمد الطحاوي، مسؤول متابعة “حياة كريمة” بمحافظة الشرقية، أن المبادرة حققت تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أن مركز الحسينية يُعد من أكبر المراكز بالمحافظة، وقد تم الانتهاء من نحو 95% من المشروعات المخططة ضمن المبادرة.

وتضمنت الإنجازات في المركز:

• إدخال خدمات الصرف الصحي إلى 41 قرية

• توصيل الغاز الطبيعي إلى 37 قرية

• إنشاء 10 مراكز تكنولوجية لتسهيل الخدمات الحكومية

• افتتاح عيادات طب أسرة للحفاظ على صحة المرأة الريفية

• تنفيذ وحدتين إنتاجيتين للملابس الجاهزة ضمن مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة

المواطنون: المبادرة أعادت الحياة إلى القرى

خلال الفيديو، عبّر العديد من المواطنين عن سعادتهم الغامرة بما تحقق في قراهم من مشروعات وخدمات، مؤكدين أن “حياة كريمة” لم تكن مجرد مشروع تنموي، بل رؤية متكاملة لإعادة بناء الريف المصري.

وأشاروا إلى أن إنشاء المدارس، والوحدات الصحية، ومكاتب التموين، وتوصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي قد أسهم في رفع المعاناة اليومية عن كاهل السكان، ووفّر بيئة معيشية أكثر كرامة واستقرارًا.