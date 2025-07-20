الداخلية تجهض مخطط «حسم» لإحياء نشاطها الإرهابي في مصر.. ومصرع عنصرين في تبادل إطلاق نار ببولاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 يوليو 2025 12:36 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهودها في الحفاظ على مقدرات الدولة ومواجهة محاولات جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفوضى، مستغلة حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها مصر.

وأكدت الوزارة ورود معلومات تفيد بقيام قيادات حركة "حسم" - الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية - الهاربين في تركيا، بالإعداد والتخطيط لإحياء نشاط الحركة من جديد، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية.

وتم تكليف أحد العناصر الهاربة بإحدى الدول الحدودية، ممن تلقوا تدريبات عسكرية متطورة، بالتسلل للبلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط، بالتزامن مع إعداد الحركة لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها في منطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة مع التوعد بتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر.

وتمكن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على هذا المخطط، وهم:

تفاصيل مخطط «حسم» لإحياء نشاطها الإرهابي في مصر محمد رفيق إبراهيم مناع: محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، والمؤبد في القضية رقم 1390/2020 جنايات النزهة بتهمة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.

علاء علي علي السماحي: محكوم عليه بعدة أحكام بالسجن المؤبد في قضايا عدة أبرزها القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة بتهمة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، والمؤبد في القضية رقم 17350/2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر باستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، والمؤبد في القضية رقم 6607/2022 جنايات قسم الشروق لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.

محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ: محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة بتهمة محاولة استهداف شخصيات هامة، والمؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة لمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق.

علي محمود محمد عبد الونيس: محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة لمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، والسجن 15 عامًا في القضية رقم 4459/2015 جنايات حلوان المعروفة بكتائب حلوان، و10 سنوات في القضية رقم 123/2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة لمحاولة استهداف شخصيات هامة.

وفي إطار التعامل مع تلك المعلومات، تم رصد تسلل الإرهابي أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم إلى داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية بصورة غير شرعية، وهو محكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 479/2018 جنايات مركز أبو كبير بتهمة استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بالشرقية، والمؤبد في القضية رقم 3321/2016 جنايات مركز أبو كبير لاغتيال أمين شرطة علي أمين من قطاع الأمن الوطني، والمؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة لمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق.

واتخذ غنيم من شقة بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه، تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي بالاشتراك مع عنصر آخر من الحركة هو إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126/2025 بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.

وعقب استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة وكر الإرهابيين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات وسكان المنطقة، مما اضطر القوات للتعامل معهما، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما.

وخلال تبادل إطلاق النار، استشهد مواطن تصادف مروره بمكان الواقعة متأثراً بإصابته جراء الطلقات العشوائية التي أطلقها الإرهابيان، كما أصيب ضابط من القوة أثناء محاولته إنقاذ المواطن.

تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيقات في الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها بكل حسم للتصدي لكافة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها، والتي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد.