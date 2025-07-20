نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 780 تدخلًا إنسانيًا لفريق التدخل السريع خلال يونيو والنصف الأول من يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القاهرة تتصدر عدد البلاغات.. ودمج 31 حالة بلا مأوى داخل أسرهم

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا عن جهود فريق التدخل السريع المركزي خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو 2025، حيث نجح الفريق في التعامل مع 780 بلاغًا بنسبة إنجاز بلغت 100%، في إطار سعي الوزارة لتحقيق الحماية الاجتماعية والاستجابة الفورية للحالات الطارئة.

أنواع البلاغات: أطفال بلا مأوى وحالات إنسانية ونساء معنَّفات

تنوّعت البلاغات التي تلقاها الفريق بين بلاغات من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأخرى تتعلق بأطفال وكبار بلا مأوى، بالإضافة إلى حالات إنسانية ونساء معنفات وأسر تعيش دون مأوى، وتم التدخل وفق منهجية مهنية متكاملة، وبالتنسيق مع عدة جهات من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

القاهرة في الصدارة والغربية في أقل البلاغات

وفقًا للتقرير، تصدرت محافظة القاهرة قائمة التدخلات بعدد 197 بلاغًا، تلتها الجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، ودمياط، بينما سجلت محافظة الغربية أقل عدد بلاغات بواقع 76 بلاغًا فقط.

زيارات ميدانية ومساعدات عاجلة

نفذ فريق التدخل السريع 72 زيارة ميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأسفرت تلك الزيارات عن تقديم مساعدات مباشرة لـ 43 حالة.

الدمج الأسري والتدخل الصحي

نجح الفريق في دمج 31 حالة من كبار السن والأطفال بلا مأوى داخل أسرهم، إلى جانب إدخال 43 حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما تعامل مع 5 حالات لنساء معنَّفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن.

فريق مدرب وتنسيق موسع مع جهات الضبط

يضم الفريق كوادر مدربة ومؤهلة وفق أحدث برامج التدريب، ويعمل بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي ولجنة الضبطية القضائية في الوزارة، لا سيما في حالات تعرض الأطفال للخطر أو المخالفات داخل مؤسسات الرعاية.

خطوط ساخنة ورصد إعلامي لاستقبال البلاغات

تستقبل الوزارة البلاغات من خلال الخط الساخن (16439)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط (16528)، بالإضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز منظومة الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة.