نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 71 ألف مريض تلقوا خدمات علاج الإدمان خلال 6 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - .. والصندوق: خدمات مجانية وسرية عبر الخط الساخن 16023

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لـ 71،673 مريضًا ما بين حالات جديدة وحالات متابعة، خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك من خلال الخط الساخن للصندوق "16023".

اهتمام خاص بسكان المناطق المطورة

كشف الإنفوجراف الذي نشره الصندوق عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن من بين المستفيدين نحو 10،640 مريضًا من أبناء المناطق المطورة كبدائل للعشوائيات، أبرزها: الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، في إطار الحرص على الوصول للفئات الأولى بالرعاية.

خدمات متنوعة: من المشورة للعلاج والتأهيل

تنوّعت الخدمات المقدمة عبر الخط الساخن ما بين المشورة النفسية، المتابعة الدورية، العلاج الطبي، التأهيل النفسي، والدمج المجتمعي، وتُقدَّم جميعها مجانًا وسرًّا، ووفقًا لأعلى المعايير المعتمدة دوليًا في علاج الإدمان.

الرجال يمثلون النسبة الأكبر من المتقدمين للعلاج

أوضح الصندوق أن 96% من المستفيدين كانوا من الذكور، في مقابل 4% من الإناث، وهو ما يعكس ارتفاع وعي الرجال بأهمية طلب الدعم والتعافي من الإدمان، في ظل توفير بيئة علاجية آمنة وداعمة.

34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة

يستفيد المرضى من الخدمات من خلال 34 مركزًا علاجيًا تابعًا للصندوق أو شريكًا معه، موزعة على 19 محافظة، ضمن خطة التوسع في تغطية مختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل الوصول للخدمات العلاجية.

