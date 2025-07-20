نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن وظائف جديدة لتشغيل وصيانة قطار المونوريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عبر الإعلانات أرقام (2، 3، 4) لسنة 2025، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (E.C.M)، وذلك بنظام التعاقد للعمل في تشغيل وصيانة مشروع قطار المونوريل.

وتتضمن الوظائف المطروحة: مهندسين بعدد من المحطات، وفنيين متخصصين في أعمال الصيانة، وصرافين لتذاكر الركاب، إلى جانب مشرفي محطات.

ويتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي:

https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs

ويستمر التقديم لمدة 10 أيام، في الفترة من 20 يوليو وحتى 30 يوليو 2025.