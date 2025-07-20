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سفير أمريكا بإسرائيل ينتقد الهجمات التي تعرضت لها كنيسة بالضفة الغربية

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سفير أمريكا بإسرائيل ينتقد الهجمات التي تعرضت لها كنيسة بالضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 يوليو 2025 10:20 صباحاً - انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي ، بشدة الهجمات التي تعرضت لها كنيسه سانت جورج في الضفة الغربية.

وقال هاكابي - في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي- إن الاعتداء على المساجد والمعابد والكنائس هو جريمة ضد الانسانية.

وأضاف "أعمل من أجل جميع المواطنين الأمريكيين المقيمين في إسرائيل، يهودا كانوا أم مسلمين أم مسيحيين.. وعندما يتعرضون للإرهاب أو يقعون ضحايا للجرائم، سأطالب بمحاسبة المسؤولين عنها ومحاسبتهم وتحملهم العواقب الوخيمة لذلك".

وكان هاكابي قد تفقد موقع الكنيسة التى تم استهدافها، ووصف السفير الأمريكي الهجمات بأنها جريمة إرهابية، مضيفا أنه جاء الى قرية طيبة في الضفة الغربية واذهله ما شاهده من آثار الاعتداءات ، ووصفها بأنها جريمة إرهابية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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