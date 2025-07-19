نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة مفاجئة تضرب البلاد.. القاهرة تسجل 39 درجة في الظل وحرارة محسوسة تتجاوز 41 نهاية الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موجة حارة مفاجئة ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، تبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وتبلغ ذروتها مع نهاية الأسبوع، حيث تُسجّل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية في الظل، بينما تتجاوز الحرارة المحسوسة 41 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.



وفي جنوب الصعيد، من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة حاجز 45 درجة مئوية، ما يجعل الأسبوع القادم من أكثر الأسابيع سخونة هذا الصيف.

طقس الأحد 20 يوليو 2025: انخفاض طفيف يسبق الارتفاع الكبير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم الأحد الموافق 20 يوليو، استمرارًا في الانخفاض الطفيف لدرجات الحرارة على المناطق الشمالية وحتى شمال الصعيد، ليسود:

• طقس حار رطب على شمال البلاد والقاهرة.

• شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد.

• طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الأرصاد: الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة 2-4 درجات

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة ستزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمقدار يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات عن الحرارة المسجلة في الظل.

وأشار إلى وجود شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، خاصة في الساعات من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وقد تؤثر على الرؤية على الطرق المؤدية إلى:

• السواحل الشمالية

• الوجه البحري

• مدن القناة

• غرب القاهرة

• وسط سيناء

اضطرابات بحرية ونشاط رياح

تشير التوقعات إلى نشاط في حركة الرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط، بسرعة تتراوح بين 30 إلى 45 كم/س، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر.

أما البحر الأحمر وخليج السويس، فمن المتوقع أن يشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية نتيجة نشاط الرياح بسرعة تصل إلى 50 كم/س، وارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 20 يوليو

• القاهرة الكبرى: العظمى 35° | الصغرى 25°

• الإسكندرية: العظمى 31° | الصغرى 22°

• مطروح: العظمى 30° | الصغرى 23°

• سوهاج: العظمى 40° | الصغرى 26°

• قنا: العظمى 42° | الصغرى 26°

• أسوان: العظمى 42° | الصغرى 28°

نصائح وتحذيرات للمواطنين

• تجنب الخروج في فترات الظهيرة خاصة في جنوب البلاد.

• الإكثار من شرب المياه والسوائل.

• ارتداء ملابس قطنية فاتحة.

• الحذر على الطرق في ساعات الشبورة المائية.

• الالتزام بتعليمات الأرصاد لتفادي تأثيرات الموجة الحارة.