نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشطة طلابية متميزة بجامعة الدلتا التكنولوجية.. حصاد عام 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب الجامعي، شهدت جامعة الدلتا التكنولوجية عامًا دراسيًا زاخرًا بالفعاليات المتنوعة التي جمعت بين التميز والإبداع وروح العمل الجماعي، وامتدت لتشمل المجالات الاجتماعية، والثقافية، والفنية، والرياضية، والجوالة، والخدمة العامة، فضلًا عن الرحلات والمعسكرات، في بيئة جامعية داعمة ومحفزة.

افتتح العام الجامعي بحفل تخريج مهيب للطلاب، أعقبه تنظيم معسكرات ولقاءات لتعزيز الانتماء ودعم التواصل بين الطلاب، شملت المشاركة بمعسكر جمصة الإقليمي، واستقبال الطلاب الجدد، وتكريم المتميزين في أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول، حيث حققت الجامعة خلال مشاركتها في النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية إنجازًا غير مسبوق، حيث حصدت الدرع العام ودرع التميز، إلى جانب المركز الأول في ست مسابقات متنوعة، شملت الروبوت، والشطرنج، والإنشاد الديني، والتراميم، والمعارض العلمية، بالإضافة إلى مراكز متقدمة في العديد من المنافسات الأخرى. ويعكس هذا التتويج التفوق الكبير لطلاب الجامعة في مختلف مجالات الأنشطة، وروح الفريق التي اتسمت بها مشاركتهم، كما يجسد حجم الدعم والرعاية التي توليها إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية كمسار موازٍ للتفوق الأكاديمي.

ونظمت الجامعة سلسلة من المبادرات المؤثرة ضمن حملة مكافحة الإدمان، وصلت إلى خمس مراحل خلال العام، استفاد منها مئات الطلاب، إلى جانب ورش توعوية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وندوات لبناء الوعي بالتعاون مع معهد إعداد القادة.

كما برز النشاط الفني والثقافي من خلال مسابقات الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والمسرح، وحفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، إلى جانب إقامة المعارض الفنية التي أظهرت مواهب طلاب الجامعة المتعددة، فيما شهد النشاط الرياضي زخمًا ملحوظًا بإقامة دوري الكرة الخماسية، وكأس السوبر، وبطولة اللياقة البدنية، ومسابقة تنس الطاولة، وغيرها.

وفي الجانب الاجتماعي، نظمت الجامعة عددًا من الفعاليات أبرزها حملة "أسرة آمنة ومجتمع آمن"، وحفل تدشين حملة حقوق ذوي الهمم، بالإضافة إلى انتخاب الاتحادات الطلابية، والاحتفاء بشهر رمضان المبارك من خلال لقاءات رمضانية، ومسابقات دينية، وحفلات إفطار جماعي.

وقد اختُتم العام بحفل تكريم للطلاب المتميزين، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين في فعاليات العام، ليجني الجميع ثمرة عام حافل بالعطاء، مشكلين لوحة مشرقة تعكس الروح الجامعية الحقيقية.

وفي ذات السياق، شهد فرع جامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة السادات نشاطًا طلابيًا ملحوظًا خلال العام الدراسي، حيث انطلقت الأنشطة بحفل استقبال للطلاب الجدد، أعقبه تنظيم دوريات رياضية في كرة القدم الخماسية، وأنشطة فنية شملت ورشًا تدريبية متتابعة، واجتماعات واستعدادات مكثفة لعروض مسرحية شارك فيها الطلاب بحماس وتفانٍ. كما تم تنظيم مسابقات في التصوير الفوتوغرافي والشطرنج، فضلًا عن رحلة طلابية لمعرض الكتاب، وفعاليات رمضانية مميزة، كان من أبرزها تسليم جوائز المسابقة الرمضانية في الأحاديث النبوية، وتنظيم ندوة بعنوان "الإبداع طريقك للنجاح"، وبطولة كأس السوبر بين فرعي الجامعة بقويسنا والسادات، مما يعكس حرص الجامعة على تحقيق العدالة في توزيع الأنشطة بين مختلف مقراتها.

من جانبه، أكد الدكتور الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على أن هذه الأنشطة تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الجامعة في بناء طالب متكامل يوازن بين التحصيل الأكاديمي والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في دعم وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإبراز طاقات الشباب، وتشجيعهم على الإبداع والمبادرة.

كما صرح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بأن جامعة الدلتا التكنولوجية تمثل نموذجًا واعدًا للجامعات التكنولوجية التي تسير بخطى واثقة نحو التميز الشامل، مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي أظهره طلاب الجامعة خلال مشاركاتهم الإقليمية والقومية، ومؤكدًا أن الأنشطة الطلابية هي الرافد الحقيقي لبناء قادة المستقبل.