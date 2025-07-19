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أحمد جودة - القاهرة - "إجازة ثورة 23 يوليو: هل سيتم ترحيلها؟.. التفاصيل الكاملة من مجلس الوزراء".

يبحث العديد من موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الحكومي والخاص عن موعد إجازة 23 يوليو 2025.

وعقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن ترحيل الإجازة رسميا، زاد البحث بشكل كبير من قبل المواطنين عن الموعد الرسمي للحصول على إجازة ثورة 23 يوليو.

إجازة ثورة 23 يوليو

وبحسب قانون العمل المصري، تُعتبر إجازة 23 يوليو من الحقوق المستقرة لجميع العاملين، سواء في الجهات الحكومية أو في القطاعين العام والخاص، وتُصرف دون أي خصم من الأجر الشهري للعاملين.

إجازة ثورة 23 يوليو 2025، وخلال السطور التالية نستعرض لكم موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025، وعدد أيامها وحقيقة ترحيلها.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025

ومن المقرر أن يوافق موعد إجازة ثورة 23 يوليو هذا العام يوم الأربعاء المقبل 23 يوليو 2025، ويُمنح خلالها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

ترحيل إجازة 23 يوليو 2025

وفقا لقرار مجلس الوزراء فقد تم ترحيل إجازة ثورة 23 يوليو 2025 التي توافق يوم الأربعاء من الشهر الجاري، إلى يوم الخميس 24 يوليو 2025، وبذلك يحصل الموظفون على عطلة ممتدة من الخميس إلى السبت، ويبدأ العمل مجددًا يوم الأحد 27 يوليو.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025