نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام فعاليات البرنامج التدريبي المكثف للمرشحين لتولي منصب نائب رئيس جامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم معهد إعداد القادة، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف للسادة المرشحين لتولي منصب نائب رئيس جامعة، والذى عقد بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واشراف الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، في إطار خطة الدولة لبناء كوادر جامعية قادرة على القيادة وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.

وقد أكد الدكتور كريم همام أن هذا البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل من القيادات الجامعية المؤهلة لتولي المناصب القيادية في الجامعات المصرية، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح همام أن البرنامج اعتمد على مناقشة موضوعات محورية تتعلق بالأمن القومي، الحوكمة، إدارة المخاطر والأزمات، ومكافحة الفساد، وغيرها من الموضوعات.

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير محاضرتين الأولى بعنوان التوعية وأسس الأمن القومي قدمها الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، حيث استعرض المفهوم الشامل للأمن القومي المصري وأبعاده المختلفة، والتحديات الإقليمية والداخلية التي تواجه الدولة، إضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية التي وضعتها مصر لتعزيز قدرتها الدفاعية والاقتصادية ضمن رؤية شاملة للتنمية.

أما المحاضرة الثانية فجاءت بعنوان القضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة المخاطر والأزمات، ألقاها اللواء الدكتور محمد سلامة، مساعد رئيس هيئة الرقابة الادارية، حيث تناول أسس الشفافية والنزاهة ودور القيادات الجامعية في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن مواجهة الفساد تمثل أحد مرتكزات الأمن القومي للدولة، كما استعرض جهود الهيئة في وضع التدابير الرقابية والوقائية لضمان سلامة المال العام وتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات.

واختتم البرنامج أعماله بتوجيه الشكر والتقدير لكافة المشاركين، مشيدًا بجهودهم وتفاعلهم الإيجابي خلال الجلسات التدريبية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في تمكين القيادات الجامعية بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة التحديات وصنع القرار الاستراتيجي بكفاءة عالية.