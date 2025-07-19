نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المعلمين تقدم مشروعا علاجيا لأعضائها بخصومات تصل 60٪ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية اليوم، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أن النقابة تعد حاليا مشروع صحى متكامل سيعلن قريبا بالكشف المجانى لأصحاب المعاشات من المعلمين، بجانب أن التقابة العامة تقدم مشروعًا علاجيًا متكاملًا يتيح خصومات كبيرة تصل إلى ٦٠ % على الخدمات الطبية، عبر شبكة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التعاقدات مع المستشفيات الكبرى والمعامل ومراكز الأشعة بخصومات كبيرة وتصل إلى أكثر من 50٪ على كافة الخدمات الطبية - وقد تم تدشين موقع خاص بالرعاية الصحية وتطبيق اليكتروني للحجز والاستفادة من الخدمات، ولا ننسى ما تقدمه الفرعيات من خدمات مصيفية ترفيهية للأعضاء سواء في مصايفها الخاصة أو بالتعاقدات.

وأعلن "الزناتي" أن النقابة سوف تبدأ قريبا فى تطوير شامل لنادي المعلمين بالجزيرة، وسوف تضاف إليه العديد من الأنشطة لخدمة أبناء المعلمين وتلبية رغباتهم الاجتماعية والرياضية والترفيهية.

وأوضح الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين الغرب، أن أرض الوادي الجديد - 3 آلاف فدان - أنه تم بالفعل في إجراءات الترفيق والانتهاء من خدمة ١٠٠٠ فدان شقت لها الطرق وتم تقسيمها وحفرت فيها الآبار وظهرت فيها المياه وانتهينا أيضا من تركيب محطات الطاقة الشمسية وأصبحت جاهزة بما يعني ان ثلث المساحة قد انتهينا منها، وعلى قدم وساق نجهز المساحة الباقية لنشرع سريعًا في طرح هذه الأرض على جميع المعلمين بنظام الأسهم حتى يستفيد منها كل معلم في مصر.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من المعلمين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة الأستاذ أحمد الشربيني وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية ،و الأستاذ محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، والأستاذ ياسر عرفات الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، والأستاذ حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، والأستاذ سيد علي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، والأستاذ أحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، والأستاذ عادل حاحه الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية