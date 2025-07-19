أحمد جودة - القاهرة - ترحيل إجازة ثورة 23 يوليو للخميس 24 يوليو 2025 بدلًا من الأربعاء 23 يوليو 2025

"إجازة رسمية قادمة في مصر.. كل ما تود معرفته عن عطلة 23 يوليو.

يبحث الكثير من العمال في القطاع الحكومي والخاص عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو، وإجازة ثورة 23 يوليو ليس مجرد يوم عطلة فقط بل هو إحياء لذكرى وطنية، وفي تلك الإجازة يجد الكثير الفرصة المناسبة لإحياء الروح الوطنية في قلوب الأجيال الجديدة.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو

هل تم ترحيل إجازة 23 يوليو 2025؟

وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2025، والتي توافق يوم الأربعاء 23 يوليو، سيتم ترحيلها لتكون يوم الخميس 24 يوليو 2025، وذلك وفقًا للسياسة المتبعة بترحيل الإجازات الرسمية، ووفقًا لقرار الحكومة المصرية بترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بما يضمن راحة أكثر للموظفين وتحقيق التوازن بين العمل والراحة.

الفئات المستحقة للحصول على إجازة ثورة 23 يوليو.

وهناك العديد من الفئات المستحقة التي تشمل الحصول على إجازة ثورة 23 يوليو وهم كالتالي:

موظفي الحكومة والقطاع العام. العاملين في القطاع الخاص. طلاب المدارس والجامعات. البنوك والمؤسسات المالية.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2025

وإلى جانب إجازة ثورة 23 يوليو، ينتظر المصريون خلال عام 2025 مناسبتين رسميتين إضافيتين وهم: