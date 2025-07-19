نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شخص يخلع ملابسه ويعتدي على العاملين بمترو البحوث.. وتحرك عاجل من النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل، من خلال الهيئة القومية للأنفاق، عن واقعة تعدٍ شهدتها محطة مترو البحوث بالخط الثاني، حيث قام أحد الأشخاص ويدعى (محمد مجدي عبد القادر عبد العزيز) بإتلاف ماكينات صرف التذاكر الآلية (TVM)، والتسبب في أضرار بالمحطة، إلى جانب التعدي اللفظي على العاملين وارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام داخل المحطة.

وقد تدخلت الجهات الأمنية المختصة بالمحطة على الفور، وتم ضبط المتهم وتسليمه لجهات التحقيق. وباشرت النيابة العسكرية التحقيق معه بتهمة تخريب مرفق عام، كما أحالته إلى نيابة الدقي لمباشرة التحقيق في ثلاث تهم أخرى، وهي: ترويع المواطنين، ارتكاب فعل فاضح في مرفق عام، وخدش الحياء. وقد صدر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتؤكد وزارة النقل على أهمية الحفاظ على المرافق العامة، وفي مقدمتها مرفق مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة تنقل رئيسية للمواطنين، ويجب احترامه وصونه لضمان استمرارية تقديم خدمة آمنة ومنتظمة للجميع.