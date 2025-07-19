نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يتابع اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الموسيقية والفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية لكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الموسيقية والتربية الفنية صباح اليوم، لمتابعة سير اختبارات القدرات التي يجريها طلاب الثانوية العامة الراغبون في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للعام الجامعي الجديد، في ظل متابعة مستمرة من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة السادة عمداء الكليات الدكتورة شيرين عبد الوهاب عميد كلية التربية الموسيقية، الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية، الدكتور شريف حسن عميد كلية الفنون التطبيقية.

وشهد رئيس الجامعة أثناء جولته انتظام عملية الاختبارات، وتوفر كافة الوسائل اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب، سواء من حيث تجهيز المعامل والقاعات أو توفير الدعم الإداري والفني. كما أبدى اهتمامًا خاصًا بنوعية الأسئلة الموجهة للطلاب ومدى توافقها مع معايير الإبداع والتميّز الفني.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات في تنظيم الاختبارات بكفاءة عالية، مؤكدًا حرص الجامعة على استقطاب الطلاب الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية والتربية الفنية والموسيقية لدعم مسيرة التميز الأكاديمي والإبداعي.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هناك متابعة مستمرة لضمان تحقيق العدالة في اختبارات القدرات، بما يعكس مكانة كليات جامعة حلوان وتخصصاتها الفريدة كأحد أعرق المؤسسات الفنية في مصر.