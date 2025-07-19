وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير حول مرويات "أسد بن موسى"

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، اليوم السبت الموافق ١٩ من يوليو ٢٠٢٥م، في مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الحديث الشريف وعلومه، للباحث: قاسم علي محمد علي خضر، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وذلك بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

جاءت الرسالة بعنوان: "مرويات أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد الأموي المصري المتوفى سنة ٢١٢هـ – جمعها ودراستها وبيان العلل الموجودة فيها، من أول حديث: (ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك) إلى حديث: (إن يوم الجمعة عيدكم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام"). وضمّت لجنة المناقشة والحكم كلًّا من: الأستاذ الدكتور أحمد زايد مبروك، أستاذ الحديث وعلومه رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة (مشرفًا أصيلًا)؛ والأستاذ الدكتور خالد عبد النبي عبد الرازق، أستاذ الحديث وعلومه (مناقشًا داخليًّا)؛ والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر ووزير الأوقاف (مناقشًا خارجيًّا).

كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى الكلية كلٌّ من: الدكتور محمود محمد حسين، عميد الكلية؛ والدكتور جميل إبراهيم تعيلب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ والأستاذ الدكتور مصباح منصور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري؛ عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والدكتور حسين القاضي، مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، إلى جانب لفيف من أساتذة الكلية وقيادات وزارة الأوقاف، الذين أعربوا عن تقديرهم لمشاركة معالي الوزير، مثمنين حرصه على حضور هذه المناقشة العلمية رغم كثرة ارتباطاته.

وفي مستهل الجلسة، توجّه الوزير بخالص الشكر والتقدير للكلية وإدارتها وأساتذتها ولجنة المناقشة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وخلال المناقشة، أكّد الوزير أهمية الإلمام التام بقواعد اللغة العربية نحوًا وصرفًا وبلاغة، موضحًا أن ذلك ليس مقتصرًا على طلاب كليات اللغة العربية، بل هو ضرورة لكل باحث في العلوم الشرعية. كما وجّه الباحثين إلى اتباع المنهج العلمي الدقيق في دراسة علل الأحاديث وتخريجها من مظانها الأصلية، داعيًا إلى اعتماد هذا المنهج في سائر البحوث الحديثية.

وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز. ووزارة الأوقاف إذ تهنئ الباحث على هذا التميز العلمي، فإنها ترجو له، ولجميع الباحثين والدعاة مزيدًا من التوفيق والسداد في خدمة الدعوة ونشر العلم.