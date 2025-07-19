مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفدًا رفيع المستوى من حلف الناتو

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أحمد جودة - القاهرة - إستقبل مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وفدًا رفيع المستوى من حلف الناتو برئاسة الأدميرال البحرى ثيورستين ماركس مساعد رئيس الأركان لإدارة الشراكات بالقيادة المشتركة لحلف الناتو بنابولى.

تناولت الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كذلك عرض تقديمى تضمن الجهود المصرية لإنشاء وتجهيز مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب بالقاهرة، والجهد المستمر للمركز منذ إنشاؤه لدعم دول التجمع فى مجال مكافحة الإرهاب والذى شمل عقد العديد من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات لرفع قدرات الدول الأعضاء بما يدعم الأمن والإستقرار.

وأشار اللواء أركان حرب محمد عبد الباسط مدير مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب خلال الزيارة إلى حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة فى العديد من المجالات وخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والذى تعد مصر من الدول الرائدة فيه بما تمتلكه من خبرات ونجاحات بارزة.

كما أشاد مساعد رئيس الأركان لإدارة الشراكات بالقيادة المشتركة لحلف الناتو بنابولى بالجهود التى تبذلها مصر لدعم السلم والأمن الأفريقى، مؤكدًا على تطلعه لزيادة آفاق التعاون العسكرى بين الجانبين بما يسهم فى إرساء دعائم الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.