ضبط قائد سيارة تعدى بالضرب على طفل بائع حلوى بالغربية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 يوليو 2025 04:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد إحدى السيارات بالتعدى بالضرب على طفل يبيع الحلوى بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد الطفل المُشار إليه (بائع مُتجول - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية).. وبإستدعائه حضر رفقة والده ، وقرر الأخير أنه حال قيام نجله بعرض الحلوى على أحد الأشخاص (يستقل سيارة ملاكى) لشرائها ، قام الأخير بنهره والتعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات".. وتم تحديد وضبط مُستقل السيارة (مُهندس - مُقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لقيام الطفل المذكور بالطرق على زُجاج سيارته والإلحاح عليه لشراء الحلوى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.