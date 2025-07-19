نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة 38 حالة تعدٍّ على الأراضي أملاك الدولة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وصرّح محافظ الجيزة بأن جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن البدرشين والعياط ومنشأة القناطر خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إزالة ٣٨ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ففي مركز ومدينة البدرشين تم تنفيذ ٣٠ حالة إزالة لمبانٍ مخالفة وتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بقرى (الشنباب، وأبو رجوان، والشوبك، ومنشأة دهشور)، وذلك على مساحة تُقدّر بنحو ١١،٥٠٠ م²، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة ٢٦ لإزالة التعديات.

وفي مركز ومدينة العياط، تم تنفيذ إزالة ٥ حالات بناء مخالف بقرى (طهما، وبرنشت، والقطوري)، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و٤٠٠ م²، وشملت الإزالات منشآت من البلوك الأبيض وأسوارًا مخالفة.

أما في مركز ومدينة منشأة القناطر فقد تم تنفيذ إزالة ٣ حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بأبو غالب مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدّد المهندس عادل النجار على أن المحافظة، بكافة أجهزتها التنفيذية، لن تدّخر جهدًا في تطبيق القانون بحق المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لمحاولات البناء العشوائي دون ترخيص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

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