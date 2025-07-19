نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة التضامن تترأس اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد “أوتوبوك” الألمانية لمتابعة تجهيز مراكز المواءمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من شركة "أوتوبوك" الألمانية، وذلك في إطار التعاون الفني بين الجانبين، لتجهيز المرحلة الأولى من مراكز التجميع والمواءمة المخصصة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر.

وجاء الاجتماع بالتزامن مع زيارة الوفد الألماني للمراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة التجهيزات الفنية وأعمال التوريد للمعدات والآلات اللازمة للتشغيل، تمهيدًا لانطلاق المشروع فعليًا وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

مراكز المرحلة الأولى وخطة التنفيذ

تناول الاجتماع استعراضًا شاملًا لخطة تجهيز مراكز المرحلة الأولى، والتي تشمل محافظات:

البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية، أسيوط، الأقصر، وأسوان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لأعمال الإنشاء والتجهيز، لضمان بدء التشغيل في الوقت المحدد.

ركيزة أساسية لتمكين ذوي الإعاقة

وخلال الاجتماع، شددت المهندسة مرجريت صاروفيم على أهمية المشروع كونه أحد المحاور الاستراتيجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير أجهزة تعويضية عالية الجودة قائمة على تكنولوجيا متقدمة، تضمن حياة أفضل للمستفيدين.

كما أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل في ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لضمان العدالة الاجتماعية والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

"أوتوبوك": ملتزمون بالدعم الفني ونقل الخبرات

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة "أوتوبوك" عن تقديرهم للتعاون المؤسسي القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدين بسرعة التنفيذ والتقدم في مراحل العمل.

وأكد الوفد الألماني التزام الشركة بتقديم الدعم الفني اللازم، واستكمال الأعمال التنفيذية بالتوازي مع خطة التدريب الفني التي تنطلق في سبتمبر 2025 لتأهيل الكوادر المصرية للعمل داخل المراكز.

حضور رفيع المستوى وشراكة متعددة الأطراف

حضر الاجتماع كل من:

اللواء عبد الحكيم حمودة، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

الأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

الأستاذة مروة عبد اللاه، مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين

المهندس لؤي أنس، المستشار الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي

الدكتور خالد الديب، الوكيل الحصري لشركة "أوتوبوك" في مصر

ممثلون عن الهيئة المصرية للشراء الموحد

د. عبد الرحمن الديب وفريق عمل شركة "أرثوميدكس" – الممثل الفني والتنفيذي لشركة "أوتوبوك" في مصر

مشروع وطني بتوجيهات رئاسية

يأتي تنفيذ هذا المشروع الوطني الحيوي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لضمان الاكتفاء الذاتي، وتوفير منتجات بجودة عالمية بأيدٍ مصرية مدربة.

ويجسد التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة "أوتوبوك" حرص الدولة المصرية على دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منظومة متكاملة تواكب أحدث التقنيات العالمية.

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