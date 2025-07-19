نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد بذكرى “يوم عهد الاتحاد” في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، برقية تهنئة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة احتفال الإمارات بذكرى يوم “عهد الاتحاد”.

وأكد الرئيس السيسي في برقيته عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي، مشيدًا بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة المساندة لمصر، وحرص البلدين على مواصلة دعم وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويعزز استقرار المنطقة.

وتأتي هذه التهنئة في إطار العلاقات المتينة التي تربط بين مصر والإمارات، والحرص الدائم على تبادل التهاني والمناسبات الوطنية، تعبيرًا عن وحدة المصير والرؤية المشتركة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.