جامعة حلوان تلعب دورًا محوريًا في دعم المشروع القومي لمحو الأمية

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أحمد جودة - القاهرة - تُعد قضية محو الأمية قضية وطنية ضمن رؤية مصر 2030‪ ومن أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر، وقد أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لمواجهتها وفي هذا الإطار، لعبت جامعة حلوان دورًا محوريًا في دعم المشروع القومي لمحو الأمية، من خلال تفعيل دور طلابها وأساتذتها في خدمة المجتمع، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجهود الدكتورة ولاء محمد صلاح الدين المنسق والمشرف العام على المشروع القومى لمحو الأمية بالجامعة.

وقد أطلقت جامعة حلوان العديد من المبادرات للقضاء على الأمية استهدفت:

- المساهمة في القضاء على الأمية في المناطق الأكثر احتياجًا.

- تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلاب الجامعة.

- دعم المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة".

- تمكين المواطنين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة.

و لدعم ذلك قامت جامعة حلوان بتوقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتفعيل مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية.

هذا إلى جانب فتح فصول محو الأمية وإنشاء فصول تعليمية في مناطق مثل كفر العلو، بالتعاون مع المجتمع المحلي، كذلك قامت الجامعة بفتح عدد ٥ فصول في مركز شباب واحة المنتجين بمساكن عثمان على طريق الواحات بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك في إطار التعاون والبروتوكول المبرم بين الجامعة والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

أيضًا في إطار البروتوكولات ومذكرات التفاهم ساهمت جامعة حلوان في فتح عدد من الفصول بمقر جمعية حماية البيئة من التلوث بمدينة الوحدة بطرة الأسمنت كأحد مساهمات الجامعة في حل المشكلات المجتمعية بالمناطق المحيطة بالجامعة.

هذا بالإضافة إلى تدريب الطلاب لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المشروع من خلال تنظيم ورش عمل لتأهيل الطلاب على طرق تعليم الكبار، وتزويدهم بالمهارات التربوية اللازمة، وعقد دورات عن تأهيل معلمي فصول محو الأمية.

وكذلك إطلاق حملة توعوية بعنوان "أسبوع محو الأمية" داخل الكليات والمجتمع المحيط، تضمنت الحملة سلسلة من ورش العمل التوعوية والمحاضرات التثقيفية والجلسات التدريبية للطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية، إلى جانب توزيع مطويات توعوية.

كما تنظم الجامعة القوافل التنموية، ولها مشاركة فعالة في القوافل التي تقام ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم خدمات تعليمية وصحية توعوية.

أيضا تعاونت الجامعة مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار في عقد عدد من الامتحانات الفورية للمواطنين الذين لديهم بعض مهارات القراءة والكتابة والحساب ولكن ليس لديهم شهادات تعليمية، وذلك أثناء القوافل الشاملة التى تقوم بها الجامعة في المناطق الأكثر احتاجًا، كذلك المشاركة في احتفالات الهيئة باليوم العالمي لمحو الأمية.

هذا وقد أطلقت الجامعة عدد من المسابقات لتحفيز الطلاب منها مسابقة الطالب الأعلى إنجازًا، وعقدت عدد من ورش عمل عن استراتيجيات وطرق تعليم الكبار، وندوة تثقيفية عن محو الأمية مسئولية مجتمعية، وأخرى بعنوان معا ضد الأمية.

وقد أسفرت جهود جامعة حلوان في مجال محو الأمية عن محو أمية الآف من المواطنين، مشاركة طلابية واسعة من مختلف الكليات، خاصة كليات التربية والخدمة الاجتماعية والآداب، ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم في المناطق المهمة، تعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

هذا وتستمر الجامعة في دعم مبادرة محو الأمية وتوسيع نطاقها الجغرافي، وتقديم حوافز إضافية للطلاب المشاركين، مثل تخفيض مصروفات المدينة الجامعية، تكريم الطلاب الأعلى إنجازًا في مشروع محو الأمية بحفلات التخرج، بالإضافة إلى الاشتراك في الرحلات التى تقوم بها الجامعة، الإعفاء من الخدمة العامة للمشاركين بمحو أمية ٨ أميين وفقا للقانون رقم (٧٦) لسنة ٧٣ بشأن الخدمة العامة للشباب وبعد موافقة وزير التضامن الاجتماعي، كذلك توثيق التجارب الناجحة ونشرها كنماذج ملهمة، حيث تُجسد جهود جامعة حلوان في محو الأمية نموذجًا ناجحًا لتكامل دور التعليم العالي مع قضايا المجتمع. ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد الجامعة التزامها بدورها الوطني والتنموي، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومعرفة.