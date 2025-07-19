نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. انتهاء التصحيح واستمرار أعمال الرصد والمراجعة 10 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية أنه تم اليوم السبت، انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025، على أن تبدأ مباشرة أعمال الرصد والمراجعة الدقيقة والتي تستمر قرابة 10 أيام، تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية في نهاية شهر يوليو الجاري.

وانطلقت أعمال التصحيح يوم الأحد الماضي بمشاركة 22،399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا لتصحيح أوراق الإجابة على مستوى الجمهورية، تضمنت: (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قام قيادات قطاع المعاهد الأزهرية بجولات تفقدية لمتابعة سير أعمال التصحيح، وشددوا خلالها على ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والانضباط والحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.



وفي هذا السياق، تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عددًا من مراكز التصحيح بمحافظات الأقصر، قنا، وسوهاج، مؤكدًا أن أعمال التصحيح أمانة ومسؤولية كبيرة تتعلق بمستقبل آلاف الطلاب والطالبات.

التحذير من أخطاء التصحيح التي تعرض للمساءلة القانونية

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم رصد مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تُعرّض المصححين أو المراجعين للمساءلة القانونية، ومن أبرزها:

• ترك جزء من السؤال دون تصحيح.

• عدم مطابقة الدرجة المُدوّنة داخل الورقة مع الغلاف (المرأة).

• إعطاء الطالب نصف الدرجة رغم صحة إجابته طبقًا للنموذج.

• عدم البحث عن إجابات صحيحة في المسودة.

• حذف درجات أسئلة إجبارية عن طريق الخطأ.

وأشار القطاع إلى أن نماذج الإجابة استرشادية وليست ملزمة حرفيًا، داعيًا جميع المصححين إلى مراعاة كافة الاحتمالات الصحيحة للإجابات، وعدم الظلم في التقدير.

173 ألف طالب تقدموا للثانوية الأزهرية في 2025

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173،808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة امتحانية بكافة محافظات الجمهورية.

ويتوزع الطلاب بين:

• القسم الأدبي: 100،714 طالبًا وطالبة (60،147 طالبًا، 40،567 طالبة).

• القسم العلمي: 73،094 طالبًا وطالبة.

ومن المنتظر أن يُعلن الأزهر الشريف عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية قبل إعلان النتيجة الكاملة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، في ظل اهتمام واسع من الأسر المصرية بمستقبل أبنائهم في تلك المرحلة الحاسمة.

لمتابعة إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية فور صدورها، يمكن زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر عبر الرابط: