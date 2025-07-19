نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. آخر موعد لتنازل المرشحين عن الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غدًا الأحد الموافق 20 يوليو 2025 هو آخر موعد رسمي لتنازل المرشحين عن الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار تنفيذ الجدول الزمني المُعلن مسبقًا من قبل الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الهيئة القائمة النهائية للمرشحين، والتي شملت 428 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 186 مرشحًا مستقلًا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، إلى جانب قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، وهي قائمة “الوطنية من أجل مصر”.

14 يومًا للدعاية الانتخابية وفقًا للضوابط القانونية

وبدأت أمس الجمعة فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتي تستمر لمدة 14 يومًا، حيث تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 31 يوليو 2025، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للمواعيد المحددة في جدول الانتخابات الرسمي.

وقد شددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القرار رقم 17 لسنة 2025، والتي تنظم عملية استخدام الوسائل الدعائية وتمنع التجاوزات التي قد تؤثر على نزاهة الانتخابات أو تخل بالمنافسة العادلة.

تفاصيل القائمة النهائية للمرشحين

أوضحت الهيئة أن القائمة النهائية جاءت بعد فحص طلبات الترشح، وشملت الأسماء والرموز الانتخابية لكل مرشح، سواء بنظام الفردي أو القوائم.

وتُعد هذه القوائم الرسمية هي المرجع الأساسي الذي ستُبنى عليه أوراق الاقتراع في يوم التصويت.

وقد تضمّنت القوائم النهائية مرشحين يمثلون مختلف الأحزاب والتوجهات، فيما يُنتظر أن تشهد المعركة الانتخابية منافسة قوية خصوصًا في المقاعد الفردية التي يتنافس فيها المستقلون والحزبيون.

الهيئة تدعو لاحترام الجدول الزمني وممارسة الدعاية القانونية

في ختام بيانها، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المترشحين إلى الالتزام التام بالتعليمات الرسمية وعدم تجاوز فترة الدعاية الانتخابية أو استخدامها بشكل غير قانوني، مؤكدة أن هناك رقابة صارمة على كل أدوات الدعاية، وأن أي مخالفة قد تُعرض المرشح للمساءلة القانونية أو شطب اسمه من قوائم الترشح.

كما شددت الهيئة على أهمية أن تمر العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية والالتزام القانوني، لضمان تمثيل شعبي عادل في مجلس الشيوخ القادم يعكس تطلعات المواطنين ويعزز مسار الديمقراطية.

لمعرفة المزيد عن الجدول الزمني الكامل للانتخابات وحقوق وواجبات الناخبين والمرشحين، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات: