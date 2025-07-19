نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة: إجراء 2.7 مليون عملية جراحية مجانًا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تحقيق إنجاز ضخم في ملف التدخلات الجراحية الحرجة، حيث تم الانتهاء من إجراء 2 مليون و783 ألفًا و916 عملية جراحية حتى الآن، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكمها، منذ انطلاقها في يوليو 2018 وحتى يوليو الجاري.

مئات الآلاف من الحالات تم استقبالها.. ونظام آلي موحد لمتابعتها

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تلقت 290 ألفًا و226 اتصالًا من مرضى على الخط الساخن المخصص للمبادرة، مضيفًا أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 8 يوليو 2025، تم متابعة 257 ألفًا و600 حالة من الحالات الحرجة المدرجة على قوائم الانتظار.





وأشار إلى أن المبادرة تشمل مجموعة واسعة من التدخلات الجراحية الحرجة، أبرزها:

• جراحات القلب

• جراحات العظام

• الرمد

• الأورام

• القساطر المخية والطرفية

• قسطرة القلب

• جراحات المخ والأعصاب

• زراعة الكلى والكبد والقوقعة

خدمات مجانية بالكامل.. والمريض لا يتحمّل أي أعباء

وأكد عبد الغفار أن المبادرة تقدم الخدمة العلاجية مجانًا بالكامل للمريض دون أي أعباء مادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تخفيف معاناة المواطنين غير القادرين وتوفير التدخلات الجراحية العاجلة بجودة عالية وسرعة كبيرة.





تطوير مستمر للنظام والمستشفيات

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي ومستشار وزير الصحة لشؤون المبادرة، أن الوزارة تعمل على تطوير أداء المستشفيات المشاركة من خلال:

• تدريب الكوادر الطبية باستمرار

• دعم المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة

• تطوير النظام المميكن الخاص بمتابعة المبادرة

وأضاف أن المبادرة نجحت في إنشاء منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين جميع الجهات المعنية بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مما يسمح بتحويل الحالات وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل مستشفى وتحقيق سرعة في تقديم الخدمات.

الصحة تدعو المواطنين للتسجيل والاستفادة من المبادرة

وزارة الصحة ناشدت جميع المرضى المحتاجين للتدخلات الجراحية الحرجة بالتسجيل في المبادرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: