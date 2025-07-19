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تنسيق الجامعات 2025.. موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات؟

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تنسيق الجامعات 2025.. موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 يوليو 2025 12:20 مساءً - أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات أنه في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه، يجب عليه الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية، وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المُحددة من قبل مكتب التنسيق.

وتضم قائمة الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كليات الفنون التطبيقية وكليات علوم الرياضة (بنين وبنات)، وكليات التربية الموسيقية والتربية الفنية، وكليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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