نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Carry On”.. الحكومة تطلق أكبر سلسلة تجارية لتوفير السلع الغذائية بـ40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء الاستعدادات لتدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية لتوزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية تحت اسم “Carry On”، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بشكل دائم وبأسعار مناسبة.

وتهدف هذه السلسلة الجديدة إلى توفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار عادلة، من خلال توحيد وتطوير منظومة البيع بالتجزئة التي تضم نحو 40 ألف منفذ منتشرين في جميع محافظات الجمهورية.

تشمل هذه المنافذ منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبقالين التموين، وفروع مشروع “جمعيتي”، والمنافذ المعنية بتوزيع السلع المدعمة.

السلسلة تعتمد على منافذ قائمة وتركز على التطوير الشامل

من الجدير بالذكر أن سلسلة “Carry On” لن تكون إضافة جديدة من حيث عدد الفروع، بل تعتمد على منافذ قائمة بالفعل، وتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركائها من المنافذ التموينية.

إلا أن التغيير الجوهري يتمثل في إعادة هيكلة هذه المنافذ وتحديثها بالكامل، بهدف تقديم خدمات بيع بالتجزئة تواكب المعايير العالمية في جودة الخدمة والعرض.

وتسعى وزارة التموين من خلال هذه المبادرة إلى رفع كفاءة المنافذ التموينية وتحديث بنيتها التحتية والإدارية، بما يشمل:

• تحسين الشكل العام للمنافذ وتوحيد الهوية البصرية تحت العلامة التجارية “Carry On”.

• تطوير آليات الإدارة والتسعير بما يحقق شفافية في تداول الأسعار وثباتها.

• تطبيق التحول الرقمي في التعاملات داخل تلك المنافذ، سواء في الجرد، أو البيع، أو سلاسل الإمداد، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل الفاقد.

دور المشروع في دعم المواطن وتحقيق الأمن الغذائي

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن جهود الدولة لتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار الناتج عن الأزمات الدولية.

وتُعد سلسلة “Carry On” أداة تنفيذية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، من خلال ضمان وصول السلع الغذائية الأساسية إليه بجودة مرتفعة وسعر ملائم.

كما تعكس هذه المبادرة الحكومية رغبة حقيقية في مواكبة التطورات الحديثة في تجارة التجزئة، وتقديم خدمة متطورة وآمنة للمستهلك، مع الحفاظ على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بضمان استقرار السوق المحلي.

التموين: “Carry On” خطوة نحو تطوير قطاع البيع بالتجزئة في مصر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إطلاق سلسلة “Carry On” يمثل نقلة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة، من خلال تنظيم السوق وتحقيق العدالة في توزيع السلع وتقديمها للمواطنين.

كما تعزز هذه السلسلة من كفاءة منظومة الدعم التمويني، من خلال دمج المنافذ المختلفة ضمن كيان موحد يسهل متابعته وتقييم أدائه.

وتعكف الوزارة حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة لجميع المنافذ المشمولة في المبادرة، تشمل تدريب العاملين، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وربط المنظومة إلكترونيًا لتحقيق المتابعة اللحظية لمعدلات البيع والتوزيع، والتأكد من توافر السلع بشكل دائم ومستقر.

موعد الإطلاق الرسمي وتفاصيل لاحقة

لم تُعلن وزارة التموين بعد عن الموعد الرسمي لإطلاق السلسلة بشكل كامل، لكن من المتوقع الإعلان عن الجدول الزمني للتنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية.