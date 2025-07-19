نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا آخر موعد لتنازل المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ.. والهيئة الوطنية تُحذر من خرق ضوابط الدعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غدًا الأحد، الموافق 20 يوليو 2025، هو آخر موعد رسمي لتنازل المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ عن خوض السباق الانتخابي.

ويأتي هذا الموعد بعد إعلان الهيئة عن القائمة النهائية للمرشحين، والتي شملت 428 مرشحًا على النظام الفردي، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا ممثلين عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة في كل دائرة من دوائر نظام القوائم، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقد بدأت بالفعل فترة الدعاية الانتخابية أمس الجمعة، والتي تستمر لمدة 14 يومًا متواصلة، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومع انتهاء هذه الفترة، يبدأ الصمت الانتخابي استعدادًا لانطلاق التصويت.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية، كما ورد في القرار رقم 17 لسنة 2025، مشددة على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تعرض المرشح للمساءلة القانونية، أو الحرمان من مزاولة النشاط الدعائي، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحلي المرشحين بالمسؤولية والانضباط التام بما يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في انتخابات مجلس الشيوخ، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، سواء على النظام الفردي أو بنظام القوائم.