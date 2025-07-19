رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي الرئيس الإقليمي لشركة جانسن بمصر والأردن والسودان وليبيا وأثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 يوليو 2025 10:28 صباحاً -

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالدكتور أحمد سامي الحوفي الرئيس الإقليمي لشركة "جانسن" Janssen للأدوية – إحدى شركات "جونسون آند جونسون" العالمية – في مصر، الأردن، السودان، ليبيا، وإثيوبيا، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وخلال اللقاء، أعلن الدكتور أحمد السبكي أنه تم التوافق على إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام بمحافظة أسوان، إلى جانب وحدة للممارسة المكتملة (IPU) بالتعاون مع شركة "جانسن"، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية التخصصية المتقدمة، مع التأكيد على أهمية تبادل ونقل الخبرات العالمية في مجال علاج الأورام وتطبيق أحدث النماذج العالمية في الرعاية المتكاملة.

لافتًا إلى الاتفاق من حيث المبدأ على إطلاق منصة رقمية متخصصة لإدراج أحدث العلاجات الجديدة، تتيح للكوادر الطبية بهيئة الرعاية الصحية إمكانية الاطلاع المستمر على آخر المستجدات العلاجية في مختلف التخصصات الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية وتحسين تجربة المريض.

وأكد رئيس الهيئة أن التعاون مع "جانسن" يشمل دعم البحث العلمي وإدخال أحدث العلاجات في تخصصات متعددة، أبرزها الأورام، أمراض المناعة، والصحة النفسية، إضافة إلى توفير العلاجات الخاصة بالأمراض النادرة داخل منشآت الهيئة، بما يعزز من كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمريض وذلك بما يواكب المعايير العالمية.

وفي سياق متصل، أوضح السبكي أن التعاون يمتد أيضًا إلى تدريب الكوادر البشرية بالهيئة على مهارات التواصل، والكوادر الطبية على أحدث تقنيات وأساليب العلاج المبتكرة في علاج الأورام، إلى جانب برامج التدريب على آليات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، دعمًا لجهود الهيئة في التحول الرقمي وتقديم رعاية صحية ذكية ومستدامة.

كما نوّه الدكتور السبكي إلى أن التعاون مع "جانسن" من المقرر أن يعزز مشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، حيث تم الاتفاق على توفير كافة الأدوية في مختلف التخصصات الطبية، مع التركيز على علاجات الأمراض النادرة، بما يسهم في جذب الوافدين من الخارج ويلبي احتياجات المرضى المحليين، وكذلك يعزز من كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للوافدين من خارج مصر.

وفي ختام اللقاء، دعا الدكتور أحمد السبكي الرئيس الإقليمي لشركة "جانسن" والوفد المرافق له لزيارة مستشفى رعاية الافتراضي بالإسماعيلية، والاطلاع على المركز الوطني لعلوم البيانات الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المركز سيصبح بيت خبرة إقليمي في تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في القطاع الصحي.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الإقليمي لشركة "جانسن" عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بما لمسه من تطور غير مسبوق في البنية التحتية الصحية، ورؤية طموحة للتحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية.

وأضاف: "نرى في مصر شريكًا استراتيجيًا واعدًا في مجال الرعاية الصحية والابتكار، وملتزمون بدعم جهود الهيئة في تقديم خدمات صحية متقدمة، خاصة في مجالات الأورام، والأمراض المناعية، والصحة النفسية. كما نولي أهمية خاصة لبناء القدرات البشرية، وتعزيز بيئة البحث العلمي، بما يسهم في توطين الحلول العلاجية وتلبية احتياجات المرضى بكفاءة وجودة عالية".

هذا وشارك الاجتماع من هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة، ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، الدكتور محمد أبو المجد، مدير إدارة الفعاليات والهوية البصرية، الدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية.

ومن شركة جانسن كلًا من، الدكتور حاتم داوود، مدير دعم الأسواق لجانسن مصر الأردن، السودان، ليبيا وأثيوبيا، دكتور محمد عبدالمقصود، مدير عام إدارة ملفات الهيئات الاستراتيجية بشركة جانسن، دكتور شريف عبدالجواد، مدير العلاقات العامة والحكومية.