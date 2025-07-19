بث مباشر.. حفل أنغام على قناة الحياة ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 يوليو 2025 01:16 صباحاً - انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان العلمين، مساء اليوم، بأمسية طربية استثنائية أحيتها الفنانة أنغام، حيث عرضت قناة الحياة برومو الحفل في مقطع قصير ظهرت فيه أنغام وهي تخرج من سيارة كلاسيكية أنيقة قبل صعودها إلى خشبة المسرح، بقيادة المايسترو هاني فرحات وأوركسترا ضخم، فيما صدحت في الخلفية أغنيتها الجديدة "تيجي نسيب".

ويُعرض الحفل حصريًا عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 11 مساءً، ليستمتع ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي بفن «صوت مصر» الذي لاقى تفاعلًا واسعًا فور الإعلان عن البث.

وجاءت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدة بأداء أنغام وجمال الإحساس في الغناء، حيث كتب البعض: «الإحساس كله أنغام طبعًا»، «منتظراها على نار»، بينما طالب آخرون ببث باقي حفلات المهرجان على الهواء قائلين: «ياريت يذيعوا كل الحفلات».

من جهة أخرى، أعلنت شركة "تذكرتي" عبر صفحتها الرسمية عن نفاد جميع تذاكر الحفل قبل ساعات من انطلاقه، في مؤشر على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها النجمة أنغام، وقد جاءت أسعار التذاكر كالتالي:

فئة الوقوف (standing): 1000 جنيه

فئة البلاتينيوم (platinum): 5000 جنيه

فئة الدايموند (diamond): 7500 جنيه

ومن المُنتظر أن يُقام الحفل التالي في مهرجان العلمين يوم 1 أغسطس، ويحييه الفنان عمرو دياب على مسرح "يو أرينا"، ولا تزال التذاكر متاحة للبيع عبر الموقع الرسمي لشركة تذكرتي.

أنغام تفتتح المهرجان بصوتها وأصالتها

تُعد مشاركة أنغام في افتتاح مهرجان العلمين هذا العام من أبرز الأحداث الفنية لهذا الموسم، حيث تعتمد إدارة المهرجان وقناة الحياة على هذه الليلة لتكون واجهة تعكس الرقي الفني والاحترافية.

وتُحيي أنغام الحفل بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، في تعاون جديد بينهما، بعد سلسلة من النجاحات السابقة في عدد من الحفلات الكبرى داخل وخارج مصر.

طريقة مشاهدة حفل أنغام بث مباشر

يمكن للجمهور متابعة الحفل مباشرة عبر قناة الحياة، أو من خلال البث الرقمي عبر المنصات الرسمية للقناة وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.