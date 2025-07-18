الخارجية ترحب بقرار الولايات المتحدة تحسين مستوى إرشادات السفر الأمريكية لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 يوليو 2025 11:24 مساءً -

رحب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تميم خلاف بقرار الولايات المتحدة تحسين مستوى إرشادات السفر الأمريكية لمصر لتصبح على المستوى الثانى، جنبا إلى جنب مع دول مثل فرنسا وألمانيا، مشيرا إلى أنها تعد خطوة إيجابية لافتة.

كما رحب أيضا بالخطوة المماثلة التى اتخذتها الخارجية البريطانية بتحديث إرشادات السفر لمصر، لتصبح فى المستوى الثانى أيضا، وإشارتها فى هذا السياق إلى زيارة ما يقرب من مليون بريطانى لمصر سنويا، فى انعكاس لمناخ الآمن والاستقرار الذى تتمتع به مصر.

وأكد المتحدث الرسمى أن التعديلات فى إرشادات السفر تأتى فى إطار اتصالات أجرتها وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج خلال الفترة الأخيرة مع دول عديدة، دعما لزيادة التدفق السياحى إلى مصر.