نيابة المحلة تحقق مع والد طفل العسلية بعد توجيه تهمة استخدامه فى التسول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 يوليو 2025 11:24 مساءً -

تحقق نيابة أول المحلة مع والد طفل العسلية بعد توجيه محامي الطرف الثاني التهمة لوالده باستغلاله في أعمال التسول في الشارع.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مساء اليوم الجمعة مع شاب في بعد ضبطه مساء أمس علي خلفيه رصده في مقطع فيديو زعم مروجوه قيامه بالتعدي علي طفل بالضرب في إشارة مرور بعد أن رفض شراء العسلية منه.

وتواجد طرفا القضية في سراي النيابة واتفقا علي التراضي، إلا أن دفاع الطفل طلب الحصول علي 100 ألف جنيه من الطرف الثاني للتنازل عن المحضر.

وطلب دفاع الشاب أمام النيابة العامه بتوجيه الاتهام لوالد الطفل باستخدامه فى أعمال التسول وتعريض حياته للخطر، واستدعت النيابة العامة والد الطفل لمناقشته في الاتهام الموجه إليه.