الرياض - كتبت رنا صلاح - مصر تستعد لمرحلة جديدة من العملية السياسية مع اقتراب موعد انتخابات الشيوخ المقررة، حيث أعلنت اللجنة الوطنية

مصر تتهيأ لانتخابات الشيوخ بمشاركة 428 مرشحاً فردياً و100 من القوائم النسبية

للانتخابات عن دخول 428 مرشحاً في سباق الانتخابات الفردية، بالإضافة إلى 100 مرشح ضمن القوائم.

يأتي ذلك في وقت تعكف فيه البلاد على تنظيم العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية والنزاهة.

مرشحون ينتمون إلى مختلف الأطياف

تشمل قائمة المرشحين عددًا من الأسماء المعروفة من مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية، مما يعكس تنوعًا في الطروحات.

العشرات من المرشحين يمثلون أحزاباً وطنية ويتطلعون لتحقيق إنجازات تمثل طموحات الشعب المصري. الانتخابات تعتبر

فرصة مهمة لتعزيز الديمقراطية والتأكيد على أهمية المشاركة السياسية.

التوجه نحو انتخابات نزيهة

تعمل اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير كافة الترتيبات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم.

تشمل هذه الترتيبات وضع ضوابط صارمة لمراقبة الانتخابات، إلى جانب تدريب العاملين في اللجان لتوفير أجواء له تحقق

النزاهة من اجل تعزيز ثقة الناخبين.

تحفيز المواطنين على المشاركة