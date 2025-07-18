نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يتدخل لمساندة ضحايا انهيار عقارين بشبرا ومصر القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري المركزية بلاغين منفصلين بشأن انهيارين لعقارين في محافظتي القاهرة والقليوبية. جاء البلاغ الأول حول انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق في منطقة الساحل بشبرا الخيمة، بينما أفاد البلاغ الثاني بحدوث انهيار جزئي لعقار قديم مكون من طابقين في منطقة مصر القديمة.

فرق الطوارئ تصل إلى موقعي الحادث

على الفور، توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري إلى موقعي الحادثين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمساندة أجهزة الدولة في إدارة الأزمة.

دعم نفسي وطبي للمصابين والسكان

قامت الفرق المتخصصة بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين، بالإضافة إلى نشر فرق الدعم النفسي لتقديم المساندة النفسية اللازمة للسكان المتضررين من الحادثين، في إطار جهود الهلال الأحمر المستمرة في التدخل السريع أثناء الكوارث والأزمات.