نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. إعلان القائمة النهائية لـ22 مرشحًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، الكشف النهائي لأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة أسيوط، حيث بلغ عدد المتقدمين المقبولين لخوض المنافسة الانتخابية على النظام الفردي 22 مرشحًا.

القائمة النهائية لـ22 مرشحًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة أسيوط

القائمة النهائية لـ22 مرشحًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة أسيوط

القائمة النهائية لـ22 مرشحًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة أسيوط

رموز انتخابية متنوعة لمرشحي الدائرة

تضمنت الكشوف المعلنة من الهيئة رموز المرشحين الانتخابية، والتي توزعت ما بين مرشحين مستقلين وآخرين ممثلين لأحزاب سياسية متعددة، في مشهد يعكس تنوعًا سياسيًا وتنافسًا متوقعًا في دائرة محافظة أسيوط، ذات الثقل الانتخابي الكبير في صعيد مصر.

الشيوخ 2025.. 428 مرشحًا على مستوى الجمهورية

كما شملت القائمة الوطنية النهائية للمرشحين على مستوى الجمهورية 428 مرشحًا يخوضون الانتخابات على النظام الفردي، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب، إلى جانب قائمة وحيدة بنظام القوائم مغلقة تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والمخصصة لكل دائرة من دوائر القائمة.

بدأت فترة الدعاية الانتخابية اليوم رسميًا وتستمر لمدة 14 يومًا، على أن تنتهي في تمام الساعة 12 ظهر يوم الخميس 31 يوليو 2025، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة. وتدخل بعدها البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدًا لانطلاق التصويت.

الهيئة الوطنية تحذر من تجاوزات الدعاية

وفي بيانها الرسمي، حثّت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين على الالتزام الكامل بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية، الصادرة بموجب القرار رقم 14 لسنة 2025، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي خروقات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.