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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، القائمة النهائية لأسماء المترشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة بني سويف، والتي تضم 10 مرشحين تم اعتمادهم بشكل رسمي ضمن كشوف الهيئة، مع تحديد رموزهم الانتخابية.

10 مرشحين فقط في دائرة بني سويف

وتشهد محافظة بني سويف منافسة انتخابية محدودة مقارنة بباقي المحافظات، حيث يتنافس 10 مرشحين فقط بنظام الفردي على مقاعد الشيوخ، مما يشير إلى صراع محدود لكنه قد يكون شرسًا في ظل تمثيل أحزاب سياسية قوية وعدد من المستقلين البارزين.

10 مرشحين لمجلس الشيوخ 2025 عن دائرة بني سويف.. الهيئة الوطنية تُطلق فترة الدعاية رسميًا

428 مرشحًا على مستوى الجمهورية

وعلى الصعيد القومي، أعلنت الهيئة الوطنية أن إجمالي عدد المترشحين بلغ 428 مرشحًا بنظام الفردي، موزعين بين 186 مرشحًا مستقلًا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، إلى جانب قائمة واحدة بنظام القوائم الموحدة تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر".

بدء فترة الدعاية الانتخابية حتى نهاية يوليو

بدأت فترة الدعاية الانتخابية رسميًا اليوم وتستمر لمدة 14 يومًا، على أن تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 31 يوليو 2025، ليدخل بعدها المرشحون في فترة الصمت الانتخابي قبيل انطلاق عمليات التصويت.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام جميع المترشحين بالضوابط القانونية المنظمة للدعاية، وذلك وفقًا للقرار رقم 14 لسنة 2025، محذرة من اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات قد تخل بسير العملية الانتخابية أو تؤثر على نزاهتها.