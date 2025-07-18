29 مرشحًا.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة سوهاج

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة سوهاج، حيث بلغ عدد المتقدمين النهائيين 29 مترشحًا بنظام الفردي، تم اعتماد أسمائهم ورموزهم الانتخابية بشكل رسمي.

29 مرشحًا يتنافسون على مقاعد الشيوخ

وتضم محافظة سوهاج منافسة قوية بين المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية، حيث يتنافس 29 مرشحًا على عدد من المقاعد المخصصة للنظام الفردي. وتشهد الدائرة حراكًا انتخابيًا متسارعًا مع بداية انطلاق الحملات الدعائية التي انطلقت رسميًا اليوم.

وكانت الهيئة قد أعلنت أن إجمالي عدد المرشحين على مستوى الجمهورية بلغ 428 مرشحًا بالنظام الفردي، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا حزبيًا، إلى جانب قائمة واحدة بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تغطي جميع الدوائر المخصصة للقوائم.

القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة سوهاج

القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة سوهاج

القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة سوهاج

بدء الدعاية الانتخابية وفق الجدول الرسمي

بدأت فترة الدعاية الانتخابية اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 14 يومًا، على أن تنتهي تمامًا في الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، وفقًا للجدول الزمني المُعد من قبل الهيئة.

وناشدت الهيئة الوطنية جميع المرشحين بالالتزام بالضوابط القانونية المقررة للدعاية الانتخابية، بموجب القرار رقم 14 لسنة 2025، وذلك حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية ومنعًا لأي تجاوزات قد تؤثر على مسار التصويت.