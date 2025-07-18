نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 24 مرشحًا يتنافسون على مقاعد مجلس الشيوخ في قنا.. التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، عن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة قنا، والتي ضمت 24 مرشحًا، يتنافسون على مقاعد الفردي بالمجلس، وذلك ضمن الاستعدادات الرسمية لانطلاق العملية الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية.

428 مرشحًا على النظام الفردي بالجمهورية

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المرشحين على مستوى الجمهورية بلغ 428 مرشحًا بالنظام الفردي، من بينهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، ما يعكس تنوعًا حزبيًا وتعددًا في التوجهات السياسية، ويمنح الناخبين خيارات واسعة.

إلى جانب المرشحين الفرديين، تضم الانتخابات قائمة واحدة لكل دائرة مخصصة لنظام القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تجمع عددًا من الأحزاب السياسية بهدف تمثيل شامل ومتوازن داخل المجلس، وتسهيل الوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين في مختلف المحافظات.

بدأت رسميًا اليوم فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتستمر لمدة 14 يومًا، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا للدخول في فترة الصمت الانتخابي قبل انطلاق عملية التصويت.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام المرشحين بالضوابط المحددة في القرار رقم 14 لسنة 2025، بشأن قواعد وآليات الدعاية الانتخابية، بما في ذلك حجم الإنفاق، استخدام الوسائل الإعلانية، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، منعًا لأي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.

تُعد محافظة قنا من أبرز الدوائر الانتخابية في جنوب مصر، لما تشهده دائمًا من مشاركة قوية واهتمام شعبي واسع، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المرشحين الذين يمتلكون قواعد جماهيرية واسعة، ما ينذر بمنافسة انتخابية قوية في الأيام المقبلة.